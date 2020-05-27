بومبيو: هونغ كونغ لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي تجاه بكين

أبلغ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الكونغرس الأربعاء أن هونغ كونغ لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي تجاه بكين، ما يجرّد هذا المركز المالي من حقوقه التجارية المميزة.
وقال بومبيو في بيان قبل ساعات من فرض بكين قانون الأمن القومي الجديد المتوقع إقراره، "ما من شخص عاقل يمكنه أن يؤكد اليوم أن هونغ كونغ لا تزال تتمتع بقدر كبير من الحكم الذاتي من الصين، نظرا للوقائع على الأرض".
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