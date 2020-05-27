شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى: العلاقة بين قطر وتركيا مثل المتزوج موظفة وبتصرف عليه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهكم خالد الزعتر، الكاتب والمحلل السعودى، على العلاقة بين قطر وتركيا، عبر حسابه الشخصى على شبكة تويتر. وقال الزعتر: "العلاقة بين قطر وتركيا باختصار مثل اللي متزوج موظفة وتصرف عليه".
وكانت وزارة الصحة القطرية أعلنت عن تسجيل 1751 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وكانت مواقع قطرية ذكرت أنه تم اكتشاف 12 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى السجن المركزى، زاعمة نقل كافة المُصابين إلى إحدى المرافق الطبية التابعة لمؤسسة حمد الطبية والتى تم تجهيزها خصيصاً لاستقبالهم.
وأضافت التقارير الصحفية أن بيان الحكومة عن تفشى كورونا جاء عقب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، التى كشفت خلاله عن الأوضاع داخل السجن المركزى، بعد عقد عدة لقاءات مع المساجين، الذين كشفوا عن عدم الاهتمام بالنظافة داخل السجن، وتفشى الوباء على نحو كبير بين المحتجزين. كما أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة اضطرت للإعلان عن الحالات بسبب الضغوط عليها من قِبَل المنظمات الحقوقية، لافتةً إلى أن الحكومة فى الوقت نفسه أصرت على إخفاء الأعداد الحقيقية للإصابات بالوباء.
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