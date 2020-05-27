وفاة رئيس منطقة ضرائب مصر العليا سابقًا بكورونا في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

توفي محسن محمود مرسي، رئيس منطقة ضرائب مصر العليا، وكيل وزارة المالية سابقًا، اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، داخل مستشفى العزل بإسنا جنوب الأقصر.

وقال مصدر بمستشفى إسنا التخصصي المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا بمحافظة الأقصر، إن المتوفي دخل المستشفى قبل عدة أيام في حالة حرجة، وجرى حجزه في العناية المركزة، إلا أن صحته تدهورت ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن تعرض لفشل تنفسي.