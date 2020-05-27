10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع كارتون في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
دفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية، بإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالمحافظة، بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب بمصنع "كارتون"، بطريق "بلبيس - العاشر من رمضان".
تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع "كارتون" بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان"، ملك أحد رجال الأعمال.
ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها.
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