مقتل شاب في مشاجرة بين عائلتين بالشرقية وأسرته تشعل النيران بمنزلين

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته بعد التعدي عليه بـ"حجر" على رأسه، في مشاجرة بين عائلتين بقرية "تليجة" التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، فيما أشعل أفراد أسرة المجني عليه النيران بمنزلين من منازل العائلة الأخرى.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بمشاجرة بين عائلتين بقرية "تليجة" التابعة لمركز شرطة كفر صقر، بسبب خلافات الجيرة، ما أسفر عن مصرع "صالح.م.ح" 25 عامًا، متأثرًا بإصابته بجرح غائر بالرأس.

وفور وفاة الشاب، توجه أفراد أسرته إلى منزلين من منازل العائلة الثانية، وأشعلوا النيران بهما انتقامًا لمقتل نجلهم، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، كما كثفت قوات الأمن من تواجدها بالقرية.