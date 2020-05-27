إصابة نائب محافظ أسوان بكورونا.. وإخضاعها للعزل المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
أعلنت محافظة أسوان في بيان لها مساء اليوم الأربعاء عن إصابة الدكتورة غادة يحيى أبوزيد نائب المحافظ بفيروس كورونا المستجد.
وأعرب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن تمنياته للسيدة النائبة بالشفاء العاجل، وقال إن حالتها مستقرة وسيتم دخولها العزل المنزلي مع خضوعها للرعاية الطبية اللازمة.
وأوضح أن مديرية الصحة ستقوم باتخاذ اللازم من أخذ عينات و إجراء التحاليل لكل المخالطين مع الاستمرار في أعمال تطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة.
وسبق أن أكدر مصدر بمديرية الصحة بأسوان لمصراوي إصابة الدكتورة غادة يحيي أبو زيد بـ"كوفيد - 19".
يذكر أن الدكتورة غادة أبوزيد أدت اليمين الدستورية كنائب لمحافظ أسوان في 27 نوفمبر الماضي وهي عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة ومدير مركز المعلومات والاتصالات وعضو لجنة التصنيف الدولي بجامعة أسوان، والمدير التنفيذي لمعظم المؤتمرات التخصصية بجامعة أسوان.
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