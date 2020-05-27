أكثر من 345 ألف وفاة بكورونا في العالم وعدد الإصابات يتجاوز 5,4 مليون

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم بلغ 345064، بينما إرتفعت حصيلة الإصابات إلى 5 ملايين و408301.
وحسب عداد الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع إنتشار جائحة كورونا، فإن معدل الإصابات اليومية حافظ على إستقراره مع إنخفاض طفيف، بعد تسجيل 97,3 ألف حالة اليوم مقابل 99,5 ألف في اليوم السابق.
وحسب إحصائية الجامعة، فإن إجمالي المتعافين من المرض بلغ مليونين و168605.
وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات في الولايات المتحدة (مليون و643,5 ألف) ثم البرازيل (363,2 ألف) وروسيا (344,4 ألف).
المصدر: RT
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