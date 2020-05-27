بوينج تسرح 6770 عاملا في الولايات المتحدة

أبلغ ديف كالهون الرئيس التنفيذي لبوينج العاملين برسالة عبر البريد الالكتروني اليوم الأربعاء، أن الشركة ستخطر 6770 عاملا من موظفيها في الولايات المتحدة بالاستغناء عنهم ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأضاف ديف كالهون أن الشركة تخطط

لتسريح بضعة آلاف آخرين في الأشهر القليلة القادمة.

وقالت الشركة أيضا إنها وافقت على تسريح طوعي لخمسة آلاف و520 من موظفيها في الولايات المتحدة، مشيرة إلى

أنهم سيغادرون بوينج في الأسابيع المقبلة.

وكانت بوينج أعلنت في أبريل أنها ستخفض قوتها العاملة حول العالم البالغة 160 ألفا، بنسبة 10 في المئة هذا العام.

وتتحرك أكبر شركة أمريكية لصناعة الطائرات لخفض التكاليف بينما تواجه هبوطا في الطلب على السفر جوا بسبب جائحة فيروس كورونا.