إيطاليا.. 117 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و584 إصابة

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم الأربعاء، أن الوفيات الناجمة عن "كوفيد 19" ارتفعت بـ117 حالة مقابل 78 في اليوم السابق ، حسبما ذكر موقع روسيا

اليوم.

وأضافت أن العدد اليومي للإصابات الجديدة زاد بـ584 من 397 يوم الثلاثاء ، حسبما ذكر موقع روسيا

اليوم.

وقالت الوكالة إن العدد الإجمالي للضحايا منذ ظهور المرض في 21 فبراير بلغ الآن 33072، وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

ويبلغ عدد الإصابات المؤكدة في إيطاليا

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231139، في سادس أعلى حصيلة عالمية بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وإسبانيا وبريطانيا.

وانخفض عدد حاملي الفيروس إلى 50966 من 52942 في اليوم السابق.

وسجل 505 أشخاص في العناية المركزة اليوم، نزولا من 521 يوم الثلاثاء، في انخفاض مستدام.

وقالت الوكالة إنه تم اختبار 2.291 مليون شخص مقابل 2.253 مليون حتى يوم الثلاثاء من بين حوالي 60 مليون نسمة إجمالي السكان.