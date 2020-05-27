سوريا.. إجراءات رفع الحظر وآخر مستجدات كورونا

قرر الفريق الحكومي السوري المعني بمواجهة فيروس كورونا إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل في سوريا ورفع منع التنقل بين المحافظات.

ويأتي تخفيف الإجراءات في وقت فاقمت القيود المفروضة منذ مارس الأزمة الاقتصادية مع تدهور قيمة الليرة بشكل غير مسبوق، ما انعكس سلبًا على القدرة الشرائية للسوريين الذين يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.

فتح المساجد والمحلات.. أهم قرارات رفع حظر التجول الجزئي

وسمحت الحكومة السورية باستخدام وسائل النقل الجماعي وتمديد فترة فتح المحلات والأسواق التجارية لتصبح من الساعة

الثامنة صباحاً حتى السابعة مساءً خلال فصل الصيف.

وأعلنت وزارة الأوقاف يوم الثلاثاء إعادة فتح المساجد بالكامل اعتبارًا من اليوم الأربعاء، بعد حظر مستمر منذ أكثر من شهرين.

محظورات رفع حظر التجول الجزئي

وشددت الحكومة السورية على الاستمرار بمنع إقامة المناسبات الاجتماعية الأفراح والتعازي واستمرار إغلاق الحدائق العامة والنوادي الرياضية والمسابح والمراكز الثقافية والمسارح والمعاهد الخاصة.

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بالإضافة إلى المنشآت السياحية والمتنزهات والمطاعم والمقاهي على أن يتم إجراء مراجعة

لواقع الوباء خلال الأسبوع القادم لاتخاذ قرار مناسب فيما يخص المنشآت السياحية وباقي القطاعات تباعاً حسب المتغيرات وتقرر منح الأولوية في بدل التعطل للعاملين في المنشآت السياحية".

مصير اللاجئين السوريين

وقرر الفريق الحكومي في بيان تلقت وكالة الانباء الالمانية نسخة منه تعليق إعادة المواطنين السورين العالقين في الدول الاخرى حتى إشعار آخر مع إبقاء حدود البلاد مغلقة.

مستجدات كورونا في سوريا

وأعلنت وزارة الصحة السورية في أخر إحصائية لها عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى البلاد، ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا إلى 121 إصابة.

كما سجلت سوريا، يوم الإثنين، رقمًا قياسيًا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.