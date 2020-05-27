بومبيو: لا يمكن لأي شخص عاقل تأكيد أن هونج كونج تحافظ على درجة عالية من الاستقلالية من الصين

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الأربعاء، إنه لا يمكن لأي شخص عاقل أن يؤكد أن هونج كونج تحافظ على

درجة عالية من الاستقلالية من الصين، وأن يقدم حقائق ملموسة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأضاف وزير الخارجية أنه أكد على الكونجرس أن هونج كونج لم تعد مؤهلة لمعاملة خاصة بموجب القوانين الأمريكية مثلما كانت وهي تحت القانون البريطاني قبل يوليو 1997.