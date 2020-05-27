"تعليق جديد من ميركل علي كورونا "لم ينته بعد

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنه لا بد من توضيح أن فيروس كورونا لم ينته بعد، وأنه لا تزال هناك حاجة لاتخاذ الإجراءات الأساسية، مثل التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقالت ميركل في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "الوباء لم ينته.. الفيروس لا يزال موجودا".
وأضافت، أن "الاتفاق مع الولايات الألمانية على القضايا الرئيسية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، أمر بالغالأهمية".
وأعلن مسؤول بارز في ألمانيا أمس الثلاثاء، عن أن الحكومة اتفقت مع رؤساء وزراء الولايات، على تمديد قيود التباعد الاجتماعي حتى 29 يونيو المقبل، لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وسجلت ألمانيا حتى الاثنين 178570 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 8257 وفاة.
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