تسجيل وفاة واحدة بكورونا فى إسبانيا خلال يوم .. وحصيلة الوفيات بلغت 27118

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الأربعاء، عن تسجيل وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي لتصبح حصيلة الوفيات 27118 ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأضافت الوزارة أن 39 حالة وفاة تم تسجيلها خلال الـ7 أيام الأخيرة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 236769 بزيادة 510 حالات عن اليوم الماضي.

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وحذرت الحكومة من أن البيانات قد تتغير في الأيام المقبلة، حيث تطبق السلطات بأثر رجعي منهجية جديدة لتسجيل الإصابات والوفيات.

وكانت السلطات قد عدلت مرتين خلال اليومين الأخيرين الإحصائية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في البلاد.