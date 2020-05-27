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أذربيجان تسلم طهران 19 سجينا إيرانيا من مهربي المخدرات

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سلمت أذربيجان 19 سجينا إيرانيا لديها لطهران ،اليوم الإربعاء، وذلك بموجب اتفاق مبرم بين البلدين لتسليم المطلوبين والسجناء. 

وذكرت وكالة الأبناء الإيرانية "فارس"، أن السجناء الـ19 دخلوا أراضي إيران عبر نقطة العبور الواقعة في مدينة

أستارا الحدودية بمحافظة غيلان الإيرانية.

وقال مدير نقطة "أستارا" منصور بابائي، إن السجناء نقلوا بحافلة صغيرة إلى مخيم الحاووق الواقع بين مدينتي أستارا وتالش، لوضعهم في الحجر الصحي

هناك، ثم سيتم تسليمهم إلى السلطات الأمنية والقضائية في إيران بعد التأكد من سلامتهم. 

وأضاف منصور بابائي أن هؤلاء الأشخاص اعتقلوا في أذربيجان بتهمة الاتجار بالمخدرات على الأرجح، مشيرا إلى أن تهيئة الظروف لتمكين عائلات السجناء من زيارتهم وتطبيق القانون العادل بحقهم، هو أحد أهداف نقلهم إلى الوطن.

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