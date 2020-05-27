قوات التحالف تعترض وتسقط طائرات دون طيار مسيّرة للحوثيين باتجاه المملكة

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة (نجران). وأوضح العقيد المالكي استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات دون طيار واستهدافها المتعمد للمدنيين، وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين. وبين أن هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات دون طيار تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وتأكيد الرفض لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، والتي أعلن عنها التحالف وبدأت في (9 أبريل 2020م) ولم تكن هناك أي استجابة من قبل الميليشيا الحوثية حيث بلغ مجموع الانتهاكات أكثر من 4455 اختراقا، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ البالستية، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



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