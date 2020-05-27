مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروعا لمكافحة الملاريا باليمن

تأمين الأدوية
يشمل المشروع تأمين أدوية علاج الملاريا بنوعيه العادي والوخيم للمرضى اليمنين في جميع المحافظات اليمنية، ودعم مخازن منظمة الصحة العالمية والحكومة اليمنية بمجموعة كبيرة من الأدوية كمخزون احتياطي كاف لتغطية أي احتياج طارئ في حال حدوث تفش للوباء. كما يعمل المركز من خلال المشروع على تأمين المعدات والتجهيزات المخبرية اللازمة ومستهلكاتها لتشخيص الملاريا في المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظات اليمنية الموبوءة، وتأمين وتوزيع الناموسيات المشبعة التي تكفي لتغطية مليون و300 ألف فرد على أن توزع على النازحين وفي المناطق الأكثر تضررا، وتأمين أكثر من 1500 مضخة آلية بكامل ملحقاتها، فضلًا عن تأمين المبيدات الحشـرية الخارجية والداخلية وتوزيعها لذوي الاختصاص، والرش الضبابي للمناطق المتضـررة والمستهدفة لمكافحة البعوض، والرش الضبابي داخل البيوت والمدارس والأسواق (رش داخلي) لنشاطين مختلفين وفق معايير منظمة الصحة العالمية.
3500 كادر صحي
قام مركز الملك سلمان للإغاثة بتأمين معدات ومستهلكات لتقصي الحالات المرضية، والتقصـي الحشـري للكشف عن حالات التحورات الوراثية للطفيل واليرقات والبعوض وفق العرض المقدم من منظمة الصحة العالمية، والكشف عن المناطق التي يتولد فيها البعوض واليرقات المقاومة للمبيد الحشـري. كما تشتمل أنشطة المشروع التثقيف الصحي للمواطنين، وبناء القدرات بتدريب وتأهيل أكثر من 3500 كادر صحي والذي يعد من أكبر البرامج التدريبية على مستوى اليمن، وتكليف خبراء مختصين من منظمة الصحة العالمية للإشراف على المشروع، إضافة إلى دعم البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا في اليمن بابتعاث كوادر خارج اليمن لتلقي دبلوم متخصص في مكافحة الملاريا ولمدة 6 أشهر، مما سيسهم في استدامة البرنامج ورفع كفاءة العاملين فيه.
10 أطباء
يعمل المشروع التنفيذي كذلك على تهيئة مركزين لعلاج حالات الملاريا الوخيمة و7 مستشفيات مركزية ودعمها بالمعدات التشخيصية والعلاجية والأدوية والمستهلكات الطبية لاستقبال حالات الملاريا، ودعم برنامج مكافحة الملاريا الوطني بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية بابتعاث 10 أطباء من البرنامج لتلقي دورات تدريبية مكثفة ومتخصصة في الدول المجاورة. كما تضمن المشروع أكثر من نشاط لدحر وباء حمى الضنك في اليمن من توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى الكثير من الأنشطة الوقائية التي ستسهم وبشكل فعال في مكافحة الوباء تمهيدا للقضاء عليه.
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