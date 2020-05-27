إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى في القدس أمام المصلين فجر الأحد المقبل

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وقال، “سيعاد فتح جميع أبواب المسجد الأقصى الأحد فجراً”.
وأكد عدم تحديد أعمار المصلين مع ضرورة مراعاة الإجراءات الوقائية اللازمة.
ويقع المسجد الأقصى في القدس الشرقية التي احتلتها الاسرائيليون بعد حرب العام 1967، وفي صلب النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.
ويعتبر المسجد الأقصى أحد أبرز 3 مواقع مقدسة بالنسبة الى المسلمين.
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