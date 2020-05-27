كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 مايو 2020 07:19 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال، “سيعاد فتح جميع أبواب المسجد الأقصى الأحد فجراً”. وأكد عدم تحديد أعمار المصلين مع ضرورة مراعاة الإجراءات الوقائية اللازمة. ويقع المسجد الأقصى في القدس الشرقية التي احتلتها الاسرائيليون بعد حرب العام 1967، وفي صلب النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.

ويعتبر المسجد الأقصى أحد أبرز 3 مواقع مقدسة بالنسبة الى المسلمين. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى في القدس أمام المصلين فجر الأحد المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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