كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا: ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 117 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لبيلغ العدد الإجمالي للوفيات إلى 33072 حالة.

وأضافت السلطات الصحية: أنه تم تسجيل 584 إصابة جديدة بفيروس كورونا، يبلغ عدد الإصابات المؤكدة في إيطاليا 231139.

ولفتت إلى إنه تم اختبار 2.291 مليون شخص مقابل 2.253 مليون حتى يوم أمس الثلاثاء من بين حوالي 60 مليون نسمة إجمالي السكان.