كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا تعلن تسجيل وفاة واحدة بكورونا خلال اليوم الماضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لتصبح حصيلة الوفيات 27118.

وأضافت وزارة الصحة: أنه "تم تسجيل 510 إصابة جدبدة بفيروس كوورنا، ليبلغ إجمالي الإصابات 236769 حالة"، لافتة إلى أنه تم تسجيل 39 حالة وفاة خلال الـ7 أيام الأخيرة.

وحذرت الحكومة الأسبانية من أن البيانات قد تتغير في الأيام المقبلة؛ حيث تطبق السلطات بأثر رجعي منهجية جديدة لتسجيل الإصابات والوفيات، وكانت السلطات قد عدلت مرتين خلال اليومين الأخيرين الإحصائية المتعلقة بتفشي الفيروس في البلاد.