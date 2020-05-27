كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر واشنطن تعلن موعد بدء المرحلة الأولى من عملية الفتح التدريجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي وريل باوسر، اليوم الأربعاء، عن بدء المرحلة الأولى من عملية الفتح التدريجي بعد غد الجمعة، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكان قد تم الإغلاق في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة حاجز الـ 100 ألف حالة، وفيما تم تسجيل 1,725,278 إصابة بالفيروس حتى الآن، ووصلت حالات الشفاء منه إلى 479,973 حالة، وبذلك تعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا فى العالم من تفشى وباء كورونا حتى الآن.