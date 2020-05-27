كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر السلطات الأردنية تفرض حظر تجوال كامل.. الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الأردنية، مساء يوم الأربعاء، عن فرض حظر تجوال كامل في المملكة يوم الجمعة المقبل الموافق 29 مايو الجاري، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة: إن "التخفيف التدريجي من إجراءات الحظر، والسماح لمختلف القطاعات بالعمل، يتطلب التشديد في بعض الأوقات، للتقليل ما أمكن من المخالطة التي قد تتسبب بنقل العدوى؛ وهذا ما يدفع إلى فرض حظر التجوال الشامل خلال نهاية الأسبوع".

وأوضح "العضايلة" أنه تقرر فرض حظر التجوال الشامل يوم الجمعة المقبل، وفقاً للآليّة التي تم تطبيقها خلال الأسابيع الماضية، لافتأً إلى أن مجلس الوزراء ناقش عدداً من المقترحات بشأن تنشيط قطاع السياحة، مشيرا إلى أن لجنة الأوبئة قدمت توصيات بإعادة فتح العديد من القطاعات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الصحة سعد جابر أن المملكة سجلت حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 720 حالة، مضيفاً أنه تم تسجيل 7 حالات شفاء جديدة، لافتأً إلى إجراء 3 آلاف فحص مخبري اليوم في جميع المناطق.

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