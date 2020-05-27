كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر السلطات الأردنية تفرض حظر تجوال كامل.. الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت السلطات الأردنية، مساء يوم الأربعاء، عن فرض حظر تجوال كامل في المملكة يوم الجمعة المقبل الموافق 29 مايو الجاري، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة: إن "التخفيف التدريجي من إجراءات الحظر، والسماح لمختلف القطاعات بالعمل، يتطلب التشديد في بعض الأوقات، للتقليل ما أمكن من المخالطة التي قد تتسبب بنقل العدوى؛ وهذا ما يدفع إلى فرض حظر التجوال الشامل خلال نهاية الأسبوع".
وأوضح "العضايلة" أنه تقرر فرض حظر التجوال الشامل يوم الجمعة المقبل، وفقاً للآليّة التي تم تطبيقها خلال الأسابيع الماضية، لافتأً إلى أن مجلس الوزراء ناقش عدداً من المقترحات بشأن تنشيط قطاع السياحة، مشيرا إلى أن لجنة الأوبئة قدمت توصيات بإعادة فتح العديد من القطاعات.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الصحة سعد جابر أن المملكة سجلت حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 720 حالة، مضيفاً أنه تم تسجيل 7 حالات شفاء جديدة، لافتأً إلى إجراء 3 آلاف فحص مخبري اليوم في جميع المناطق.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,643 مليون إصابة، بينهم أكثر من 350 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,408 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.