كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة تشيد بدور الإمارات في مساندة الدول التي تعاني من "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، الصادرة اليوم الأربعاء، إن دولة الإمارات تقدم نموذجاً تاريخياً منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وذلك في المبادرات الإنسانية التي أطلقتها القيادة الرشيدة لدعم ومساندة الدول الأخرى التي تعاني من الجائحة، وكل ذلك يتم من دون النظر إلى عرق أو دين أو إلى المواقف السياسية، لتؤكد على نهج العمل الإنساني الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز سياسات دولة الإمارات.

وأضافت الصحيفة الإماراتية: وكانت الإمارات قد دشنت جسراً جوياً دولياً لتوفير خط للإمدادات الصحية والإنسانية، ويمثل هذا الجسر الجوي مساهمة كبرى في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية العالمية لمكافحة الجائحة.

ولفتت إلى أن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي "ديفيد بيزلي" وجه الشكر إلى الإمارات قائلا: "شكراً للصديق العزيز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتواصل دولة الإمارات التقدم في مكافحة فيروس كورونا والجوع في جميع أنحاء العالم".

كما نوهت إلى أن الطائرات انطلقت من الإمارات محملة بأكثر من 646 طنا من المساعدات لأكثر من 55 دولة، استفاد منها نحو 646 ألفا من المهنيين الطبيين، آخرها بالأمس القريب إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لتعزيز جهودها في مكافحة انتشار كورونا، وعملت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من خلال المدينة العالمية للخدمات الإنسانية على نقل أكثر من 80 % من مساعدات المنظمة الطبية والصحية إلى نحو 100 دولة.

واختتمت افتتاحيتها قائلة: "ما تقدمه الإمارات سيسجله التاريخ بأحرف من نور في صفحاته الخالدة، مكللة بالإشادات وشهادات التقدير التي تلقتها من العديد من قادة الدول والجهات والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية التي أشادت بجهود الإمارات وقيادتها في التصدي لوباء كورونا".

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