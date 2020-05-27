كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تقدم نموذجاً يعكس شجاعة وقوة القرارات بمراحل كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "الوطن" الإماراتية، الصادرة اليوم الأربعاء، إنه في كافة مراحل مواجهة الأزمة العالمية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" والجهود المبذولة لمحاصرته والحد من تداعياته، قدمت دولة الإمارات نموذجاً يعكس مدى شجاعة وقوة القرارات الوطنية المتبعة في الحرب على الوباء.

وأضافت الصحيفة الإماراتية: أن المواقف الإنسانية المشرفة تُعد نموذج حضاري ضمن سياسة الدولة الثابتة في تقديم كل دعم ممكن للمتأثرين في الداخل عبر مبادرات وخطط تلبي التطلعات في الظرف الحالي أو على الصعيد الدولي، سواء بتقديم الدعم الإغاثي والإنساني وما يلزم للكوادر الطبية في عشرات الدول فضلاً عن الدعم اللوجستي؛ بهدف تعزيز قدرات قرابة 100 دولة عبر إيصال ما يلزمها بدعم إماراتي كامل بالتنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة.

وتابعت: أن الدولة ترسخ اليوم نموذجاً جديداً في التعامل مع الأزمات الطارئة وتسريع استعادة دورة الحياة الطبيعية والحفاظ على زخم الاقتصاد، لتأكيد أهمية التعاون الدولي والتنسيق على أعلى مستوى؛ بهدف المواجهة الجماعية التي تجمع المجتمع الدولي في مواجهة الفيروس الخطير الذي سبب خسائر مأساوية على الصعيد البشري.

واختتمت كلامها قائلة: إننا "نؤمن بأننا في وطن يجيد التكيف مع كافة الظروف بما يضمن مواصلة مسيرة التنمية، وذلك بفضل رعاية القيادة الرشيدة لجميع القطاعات والاستثمار في البنية التحتية وتعزيز القدرات اللازمة في التعامل مع أي حدث عالمي يمكن أن يكون له تداعيات على الجميع، وهذا ما يعزز الثقة في النجاح والقدرة على مواصلة الإنجازات".

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