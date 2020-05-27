كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة: الإمارات تدرك مدى الضغوط والمشاكل جراء جائحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، الصادرة اليوم الأربعاء، إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة تفهم مدى الضغوط والمشاكل والأزمات التي تعرضت لها قطاعات عديدة اقتصادية واجتماعية وغيرها، بسبب الإغلاق الذي فرضته الأزمة العالمية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وذكرت الصحيفة الإماراتية: أن القيادة تعاملت مع هذه الأزمة منذ البداية، بمنتهى الحكمة والموضوعية والمرونة في ظل الظروف المتاحة، ووضعت المؤشرات والاستبيانات دولة الإمارات في مقدمة الدول في التعامل مع الجائحة، متفوقة على دول كبيرة.

وأضافت: وفي إطار تنشيط الحركة الاقتصادية، وبتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن بدء استئناف الحركة الاقتصادية في دبي لنشاطها بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

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ولفتت إلى قول الشيخ حمدان بن محمد: إننا ندرك مدى الضغوطات التي تعرضت لها قطاعات عديدة جراء الأزمة العالمية التي تسبب بها فيروس كورونا، ولكن مجتمع الإمارات يظل دائماً أقوى من كل التحديات، ونحن قادرون على التعاطي بإيجابية مع المتغيرات بفضل المرونة الكبيرة التي يتسم بها أداء أغلب قطاعاتنا.

كما أشارت إلى أن هذا القرار يأتي مرتبطاً بتوجيهات لمختلف الجهات المعنية بتكثيف جهودها التوعوية، والتأكد من التزام الجميع على مستوى المؤسسات والأفراد بالإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة مجتمعنا.

ويأتي هذا القرار توازياً مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات وتدابير اقتصادية عاجلة لمساعدة القطاعات الأكثر تضرراً، ومنها الإعلان عن حزمة تحفيزية بقيمة مليار ونصف المليار درهم منتصف شهر مارس الفائت، للتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على أزمة كورونا؛ على قطاعات الأعمال لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة