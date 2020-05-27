كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر ميركل: ما زلنا في بداية جائحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، إنه من الضروري توضيح أن جائحة وباء "كوفيد - 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد لم تنته بعد، وما زالت هناك حاجة إلى إجراءات أساسية مثل ارتداء أقنعة الوجه والتباعد الاجتماعي.
وقالت ميركل: إن "الفيروس لم يرحل بعد، ومن المهم أن اتفق مع الولايات الفيدرالية الألمانية بشأن الأسئلة الرئيسية حول التعامل مع الفيروس التاجي".
وأوضحت: أن "الحكومة الفيدرالية الألمانية تراقب عن كثب الوباء، لكن المسؤولية العملية تقع بشكل متزايد على عاتق الولايات الـ16"، لافتة إلى أنه يجب توخي الحذر لتجنب انتشار الفيروس بسرعة مرة أخرى.
وتابعت: أننا "ما زلنا في بداية الوباء، ويمكننا أن نرى مدى السرعة التي يمكن أن تنتشر بها العدوى لذا يجب أن نكون حذرين للغاية، ومع انخفاض أعداد الإصابات الجديدة، علينا ألا نعتقد أن الجائحة انتهت، ما زلنا في البداية.
وتعد ألمانيا ثامن أكثر الدول تضررًا من الجائحة على الصعيد العالمي؛ حيث سجلت أكثر من 180 ألف إصابة، ونحو 8500 حالة وفاة، لكن حالات التعافي تخطت 160 ألفًا.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,643 مليون إصابة، بينهم أكثر من 350 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,408 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.