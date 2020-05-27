كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر ميركل: ما زلنا في بداية جائحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، إنه من الضروري توضيح أن جائحة وباء "كوفيد - 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد لم تنته بعد، وما زالت هناك حاجة إلى إجراءات أساسية مثل ارتداء أقنعة الوجه والتباعد الاجتماعي.

وقالت ميركل: إن "الفيروس لم يرحل بعد، ومن المهم أن اتفق مع الولايات الفيدرالية الألمانية بشأن الأسئلة الرئيسية حول التعامل مع الفيروس التاجي".

وأوضحت: أن "الحكومة الفيدرالية الألمانية تراقب عن كثب الوباء، لكن المسؤولية العملية تقع بشكل متزايد على عاتق الولايات الـ16"، لافتة إلى أنه يجب توخي الحذر لتجنب انتشار الفيروس بسرعة مرة أخرى.

وتابعت: أننا "ما زلنا في بداية الوباء، ويمكننا أن نرى مدى السرعة التي يمكن أن تنتشر بها العدوى لذا يجب أن نكون حذرين للغاية، ومع انخفاض أعداد الإصابات الجديدة، علينا ألا نعتقد أن الجائحة انتهت، ما زلنا في البداية.

وتعد ألمانيا ثامن أكثر الدول تضررًا من الجائحة على الصعيد العالمي؛ حيث سجلت أكثر من 180 ألف إصابة، ونحو 8500 حالة وفاة، لكن حالات التعافي تخطت 160 ألفًا.

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