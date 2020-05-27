كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة جنود أتراك جراء انفجار قنبلة في إدلب السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وكالة الأنباء العالمية "رويترز"، اليوم الأربعاء، عن انفجار قنبلة على طريق إم 4 السريع في مدينة إدلب السورية عند مرور قافلة تركية، لافتة إلى أنباء تتحدث عن وقوع ضحايا.

وصرحت وكالة أنباء "ديميرورين" التركية: بأن قنبلة مزروعة على الطريق انفجرت في منطقة إدلب، مع مرور قافلة عسكرية تركية، موضحة أن جنوداً أصيبوا في الانفجار على الطريق السريع "M4"، وأن بعضهم في حالة حرجة.

وقال موقع "المرصد السوري": إننا سمعنا دوي انفجار عنيف في محيط طريق حلب – اللاذقية الدولي، من جهة منطقة الغسانية بريف جسر الشغور، ناتج عن استهداف آليات تابعة للقوات التركية ترافقها آليات تابعة للفصائل، بعبوات ناسفة.

وذكر "المرصد السوري" أن الانفجار أسفر عن إصابة مجند وضابط من القوات التركية، أحدهما جراحه خطيرة، موضحاً أنه جرى نقلهما بحوامات تركية إلى المشافي التركية في منطقة الريحانية ضمن لواء اسكندرون.

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