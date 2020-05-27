كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الجزائر.. الجيش يعلن جاهزيته لعلاج مصابي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن قائد الجيش الجزائري بالإنابة اللواء السعيد شنقريحة، اليوم الأربعاء، عن جاهزية القوات المسلحة الجزائرية لنشر مستشفيات ميدانية في مختلف المناطق العسكرية وتخصيص فنادق ومراكز عسكرية؛ للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

هذا ونظمت وزارة الدفاع الجزائرية، ندوة بعنوان "الصمود في مواجهة جائحة كوفيد – 19" في مقر المدرسة العليا الحربية بمنطقة "تمنفوست".

وشدد رئيس أركان الجيش الجزائري، على ضرورة تحويل بلاده "من أزمة كورونا إلى فرصة حقيقية من خلال إعادة النظر في عدد من الأمور".

وانتقد اللواء شنقريحة واقع المنظومة الصحية للبلاد، داعيا إلى إعادة النظر فيها وفي "بناء أخرى عصرية تستجيب لاحتياجات المواطن وتضمن له علاجاً لائقاً".

وللمرة الأولى ينظم الجيش الجزائري ندوة عن تطور انتشار فيروس كورونا؛ حيث أوضح بيان عن وزارة الدفاع الجزائرية، أن الهدف منها هو "تسليط الضوء على التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية الناجمة عن هذه الجائحة، ودور الجيش في تسيير الوضع الصحي".

وفي وقت سابق من اليوم، سجلت وزارة الصحة الجزائر 194 إصابة و8 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 8697 إصابة مؤكدة والوفيات إلى 617 حالة وفاة.

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وتضاربت الأنباء حول القرارات المرتقبة من السلطات الجزائرية فيما يتعلق بفرض قيود احترازية، وسط توقعات بتمديدها للمرة الرابعة إلى منتصف الشهر المقبل.

وفرضت السلطات الجزائرية، يوم الأحد الماضي، عدة إجراءات إلزامية بينها ارتداء الكمامة لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا، وهددت بعقوبات مالية قاسية للمخالفين، في مؤشر على قرارات مرتقبة لـ"التعايش" مع الفيروس.