كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر لبنان تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين اللاجئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد، اليوم الأربعاء، أن لبنان سجلت 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" بين اللاجئين في شرق البلاد.

وقالت أوب خالد: إن الإصابات بين اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في لبنان لا تزال محدودة، وذلك في وقت تحذر منظمات دولية عدة من خطورة تفشي فيروس كورونا داخل المخيمات المزدحمة في البلاد.

وصرحت لوكالة "فرانس برس": بأنه "حتى 26 مايو، جرى تأكيد 15 إصابة بوباء كورونا بين اللاجئين السوريين في بلدة مجدل عنجر"، موضحة أن "جميعهم يقطنون في مبنى واحد" وليس في مخيمات عشوائية.

ولفتت إلى أن المفوضية "في تواصل دائم مع المصابين لضمان أنهم يتقيدون بتوجيهات وزارة الصحة اللبنانية وبينها إجراءات العزل" كما أنها تؤمن لهم "الغذاء وأدوات التطهير".

ويستضيف لبنان وفق السلطات 1.5 مليون لاجىء سوري، نحو مليون منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة. كما تقدّر الحكومة وجود أكثر من 174 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، فيما تفيد تقديرات غير رسمية عن 500 ألف.

وسجلت السلطات اللبنانية ست إصابات بالفيروس بين اللاجئين الفلسطينيين، وفي عموم البلاد 1140 إصابة، بينها 26 حالة وفاة.

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وسبق لمنظمات دولية أن حذّرت من خطورة تفشي الفيروس داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين أو السوريين، بسبب الكثافة السكانية داخلها عدا عن افتقادها لأبسط الخدمات والبنى التحتية وظروف قاطنيها المعيشية الصعبة وصعوبة تطبيق اجراءات الحجر والتباعد الاجتماعي.