خريبكة.. تسجيل إصابة بائع سمك بفيروس كورونا

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الأربعاء، إصابة شخص بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، يشتغل بائع سمك في سوق السمك في مدينة خريبكة.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن جميع العاملين في سوق السمك في مدينة خريبكة خضعوا، الجمعة الماضي، للتحاليل المخبرية، الخاصة بالكشف عن فيروس كورنا، في إطار الإجراءات الاستباقية من طرف السلطات، وتأكدت إصابة أحدهم.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصاب يبلغ من العمر 43 سنة، وقد أدخل إلى جناح كوفيد-19 في مستشفى الحسن الثاني بخريبكة، حيث ارتفع عدد المصابين إلى 30 حالة إصابة مؤكدة، 24 منها تماثلت للشفاء و4 فارقت الحياة.

وكانت المديرية الجهوية للصحة في جهة بني ملال- خنيفرة قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن ثلاثة أقاليم في الجهة أصبحت خالية من كورونا، بعد شفاء آخر المصابين، ممن كانوا يتلقون العلاج في جناح كوفيد- 19 في الفقيه بنصالح.