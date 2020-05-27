السراح المؤقت لـ”بوبكر” ومتابعته بتهمتي الإساءة إلى الدين الإسلامي وخرق إجراءات الحجر الصحي

أخلي سبيل الفنان رفيق بوبكر، بعد تقديمه اليوم الأربعاء على أنظار النيابة العامة، بعد قرار متابعته بخصوص فيديو ظهر فيه وهو يوجه إساءة للدين وعبادة الصلاة، وقررت المحكمة متابعته في حالة سراح، بكفالة 5000 درهم.

وتم تقديم الفنان رفيق بوبكر، أمام أنظار النيابة العامة، بعدما كان منذ يوم أمس تحت تدابير الحراسة النظرية، لتقرر متابعته في حالة سراح.

وقررت النيابة العامة، توجيه تهمتي الإساءة إلى الدين الإسلامي وخرق إجراءات الحجر الصحي لرفيق بوبكر.

وفتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال أمس الثلاثاء، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للممثل المغربي رفيق بوبكر، كان قد ظهر في شريط فيديو يسيء فيه للدين الإسلامي ويمس بوقار العبادات.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ أن المصالح الأمنية المكلفة باليقظة المعلوماتية كانت قد رصدت محتوى رقميا منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المشتبه فيه في وضعية غير طبيعية، وهو يسيء للدين الإسلامي ويمس بحرمة العبادات، كما توصلت مصالح الأمن الوطني بشكايات ووشايات من عدة مواطنين بشأن نفس الأفعال.