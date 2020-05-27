الصحة الإسرائيلية: 41 حالة شفاء و24 إصابة جديدة بكورونا دون وفيات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما كشفت مساء اليوم، الأربعاء، عن 24 إصابة جديدة بـ"كوفيد 19"، لتصل حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 16793 من بينهم 281 حالة وفاة.

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