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شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير منظومة إتصالات للحوثيين في حجة والان مع التفاصيل
الأربعاء 27 مايو 2020
دمرت مقاتلات التحالف عربتي كاتيوشا في مديرية مستبأ التابعة لمحافظة حجة، كما دمرت مركز حرب إلكترونية كانت تستخدمه المليشيا للتشويش على منظومة الاتصالات.
وقتل العشرات من عناصر مليشيا الحوثي بينهم قياديان ميدانيان.
وتواصل قوات التحالف العربي غاراتها على مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثي الإنقلابية في مختلف جبهات القتال
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