63 نائباً في حزب أردوغان يعتزمون تقديم إستقالتهم

الأربعاء 27 مايو 2020

كشف وزير تركي عن اعتزام 63 برلمانيا تركيا الاستقالة من حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه رجب طيب أردوغان، والانتقال لصفوف حزب "الديمقراطية والتقدم" بزعامة علي باباجان، النائب الأسبق لرئيس الوزراء التركي.



ونقلت صحيفة سوزجو المعارضة، عن وزير العمل والتأمينات الاجتماعية الأسبق، ياشار أوقاوان، الذي كان ينتمي للحزب الحاكم، أن مصادر مقربة من الكواليس السياسية لحزب العدالة والتنمية، تقول إن الأوضاع في غاية الاضطراب والصعوبة داخل الحزب الحاكم عقب إعلان 63 نائبًا برلمانيًا اعتزامهم الاستقالة والانضمام لحزب باباجان.

ولفت إلى أن "هناك خطة لحليف أردوغان، دولت باهجه لي، رئيس حزب الحركة القومية المعارض، يهدف من خلالها تغيير قانون الأحزاب السياسية من أجل منع الأعضاء المنشقين عن العدالة والتنمية من الانضمام لأحزاب أخرى".

وأردف أوقويان، قائلا، إن:"التحالف الحاكم يسعى لسنّ قانون يحظر من خلاله انتقال المنشقين إلى أي حزب جديد لمدة 6 أشهر من تاريخ الاستقالة".

في سياق متصل قال البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية مصطفى يَنَرْ أوغلو، إن الظلم في عهد حزب العدالة والتنمية الحاكم وصل لمستويات غير مسبوقة لا يمكن تحملها.

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ويشغل "ينر أوغلو" حاليًا، منصب نائب رئيس حزب باباجان، وكان قد استقال من حزب أردوغان، قبل نحو 6 أشهر.

وعن أسباب استقالته قال المعارض التركي:" لم أكن أتمكن من النظر في وجه أبنائي دون أن أخجل منهم خلال العام الأخير خاصة، بسبب تطبيق العداء الذي أضمره الحزب الحاكم لكافة أطياف المعارضة".

وتابع:" حينما كنت خارج تركيا كانت لدي نظرة رومانسية لها؛ لم أكن أعرف الحقائق كاملة. غير أنني لما عدت قابلت العديد من القطاعات وكذلك الأقليات التي تعاني من الاضطهاد".

وأضاف ينر أوغلو: "في عام 2016 (الذي وقعت فيه مسرحية الانقلاب)، وجدت أن ما يحدث لا علاقة له بالحقوق والقانون، وكان الاستقطاب المجتمعي وصل إلى ذروته".

أوضح أنه كان يبلغ أردوغان بتلك التجاوزات، مضيفًا "في البداية كنت أعتقد أنه سوف يتقبل الأمر بتفهم ويتراجع عن تلك الممارسات، إلا أنني أدركت مع مرور الوقت أن له عقلية مختلفة تسعى إلى زيادة الاستقطاب والخروج عن القانون".

ويشهد حزب العدالة والتنمية في تركيا منذ فترة سلسلة من الاضطرابات الاستقالات والتي كان أبرزها، استقالة باباجان، في يوليو/تموز الماضي، ورئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو يوم 13 سبتمبر/أيلول الماضي، وقيامها بتأسيس حزبين مناهضين للحزب الحاكم