شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو : هونج كونج لا تتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتى والان نبدء بالتفاصيل

أبلغ مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة ، الكونجرس اليوم الأربعاء أنه لايمكن اعتبار هونج كونج تتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي عن الصين، ولذلك لا يمكن أن تواصل استحقاق معاملة خاصة وفق القانون الأمريكى.

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