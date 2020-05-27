الخارجية تعلن تسيير رحلة الى روسيا لاعادة 154 عراقيا

اعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاربعاء، عن تسيير رحلة الى روسيا لاعادة 154 عراقيا.
وقال المُتحدّث باسم الوزارة أحمد الصحّاف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "سفارة جمهوريّة العراق لدى موسكو سيرت رحلة استثنائيّة لاعادة عراقيين عالقين في روسيا بسبب إجراءات الحظر الوقائيّ الشامل للحدّ من تفشّي فايروس كورونا المستجد".
واضافت ان "الرحلة على متنها (154) مُسافراً عراقيّاً".
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