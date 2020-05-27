شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات في المملكة يصل إلى 78541 حالة.



وأكدت الوزارة تعافي 2572 حالة جديدة من فيروس كورونا ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 51022 حالة، كما شهدت المملكة تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل مجموع الوفيات إلى 425 حالة.

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