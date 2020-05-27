بطيش: ندين كل اعتداء على الناس وعلى أراضي المطرانية

أعلن الوزير السابق ​منصور بطيش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "تواصل مع غبطة البطريرك ​الراعي​ وسيادة المطران العنداري والنائب ​شوقي الدكاش​ للاطلاع على ما يجري في لاسا"، مشيراً الى ان "‏حرصنا على العيش المشترك لا يوازيه سوى تمسكنا بدولة القانون، وندين كل اعتداء على الناس وعلى أراضي المطرانية المثبتة ملكيتها رسميا وجذورها عميقة في التاريخ".

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