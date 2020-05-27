نظمت ​وزارة الصحة العامة​ لقاء تكريميا للمدير العام للوزارة الدكتور ​وليد عمار​ لمناسبة بلوغه سن التقاعد، تقدمه ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​، وحضرته ممثلة ​منظمة الصحة العالمية​ في ​لبنان​ الدكتورة ​إيمان الشنقيطي​ ورؤساء الدوائر والمصالح والموظفون في الوزارة وعائلة الدكتور عمار. وشدد حسن على "اعتزازه بالمشاركة في تكريم شخص مميز بمهنيته ومسلكيته وشفافيته المطلقة، خصوصا أن وزارة الصحة العامة من أكثر الوزارات نجاحاً، وذلك نتيجة كفاءة المدير العام وشخصيته التي جمعت 3 عناصر، أولها ارتكاز النجاح على مؤسسة تميزت بقرب المدير العام من فريق العمل وابتعاده عن ممارسة أسلوب فرق تسد بعكس إدارات أخرى"، مشيراً الى انه "سنبقى شركاء دائمين لحفظ مصلحة الناس التواقين إلى الأفضل وإلى ما يحقق مصلحة الأجيال المقبلة".

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كانت هذه تفاصيل خبر حسن خلال تكريم مدير عام الوزارة: سنبقى شركاء دائمين لحفظ مصلحة الناس التواقين للأفضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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