الكتائب :تطوير النظام يتطلب شروطا عمادها انتاج سلطة تحظى بثقة الشعب

أشار المكتب السياسي ل​حزب الكتائب​ إلى أن "المبارزة الكلامية التي فتحت حول جدوى وجود ​لبنان​ وطبيعة نظامه، في توقيت اقل ما يقال فيه انه نافر ومشبوه، فإذا كان هدفه حرف الانظار عن فشل ​السلطة​ السياسية فإن هذا الكلام مرفوض".

واعتبر الحزب في بيان ان "طرح تطوير النظام يحتاج الى شروط سياسية ودستورية عمادها سلطة تحظى بثقة ​الشعب اللبناني​ الذي نزل للساحات في 17 تشرين، مطالبا باجراء ​انتخابات​ نيابية مبكرة تنتج مجلسا نيابيا يمثله فيمنحه حق اتخاذ القرارات المصيرية باسمه، كما يتطلب نقاشا ديمقراطيا لا تتوفر مقوماته اليوم تحت ضغط التهديد والترهيب والجوع و​الفقر​".

ورأى ان "لا نقاش يمكن ان يستقيم في ظل هذا النهج السائد وان البلد بات يحتاج الى تغيير شامل في الأداء والوجوه غير المسؤولة، والى ارساء نهج جديد من التعاطي في الحياة السياسية تكون ركيزته انتخابات نيابية فورية، تعكس تطلعات اللبنانيين وتؤسس لمرحلة جديدة مبنية على الثقة تفتح من بعدها كل النقاشات".