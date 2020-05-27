أوضح النائب السابق ​بطرس حرب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "استكمالاً لموقفي المطالب بتدخّل ​الحكومة​ للحؤول دون إقفال معامل الترابة وصرف عمّالها أدعو إلى أخذ الدراسات المكدّسة في الوزارات المختصة".

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كانت هذه تفاصيل خبر حرب: للحؤول دون إقفال معامل الترابة وصرف عمّالها أدعو لأخذ الدراسات المكدّسة بالوزارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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