بري عرض الاوضاع العامة مع السفير الياباني ومنسق الامم المتحدة والنائبين حبشي وحواط

عرض رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ مع ​السفير الياباني​ تاكيشي اوكوبو الاوضاع العامة في ​لبنان​ والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، كما التقى رئيس المجلس المنسق الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش وعرض معه اخر المستجدات.

واستقبل بري وفد تكتل "​الجمهورية القوية​" وضم النائبين ​زياد حواط​ وانطوان حبشي، الذي أكد "وضع بري بأجواء السؤال الذي تم تحويله الى استجواب عبر ​رئاسة مجلس النواب​ بعد عدم حصولنا على جواب مع مرور خمسة عشر يوماً من قبل وزير ​الطاقة​ ​ريمون غجر​، ونقول للشعب اللبناني ان هذه المسألة سنتابعها للنهاية خاصةً في الوضع الذي نمر به في ظل ان الناس غير قادرة على الوصول الى لقمة العيش، ففي مصر هناك مئة مليون مواطن وهناك معمل تغويز واحد في حين نحن في لبنان ولحسابات لا نعرفها وفي بلد صغيرنحتاج الى ثلاثة معامل ! وعندما يبدأ شيء من العام 2010 ويفشل علينا ان نسائل وقد نصل الى طرح الثقة بالوزير غجر .

على صعيد آخر تلقى بري برقية تهنئة بمناسبة ​عيد الفطر​ من الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، كما تلقى برقية تهنئة من نظيره رئيس ​مجلس الشعب السوري​ ​حمودة الصباغ​، وبرقية مماثلة من رئيس مجلس الاعيان الاردني فيصل عاكف الفايز. كما تلقى رسالة شكر من الوزير المفوض رئيس البعثة الدبلوماسية لجمهورية باراغواي اوسفالدو اديب بيطار شكره فيها على ال​مساعدات​ التي قدمها المركز التربوي اللبناني في ​الباراغواي​ من خلال تقديم مساعدات عينية للعائلات الفقيرة في مدينة سيوداد ديل استي لمواجهة جائحة ​كورونا​.