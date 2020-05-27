تعميم لسلامة بشأن التسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية

أصدر حاكم "مصرف ​لبنان​" ​رياض سلامة​ تعميماً بشأن التسهيلات الممكن أن يمنحها ​مصرف لبنان​ للمصارف وللمؤسسات المالية". ووفقاً للتعميم، فإنه "يمكن للمصارف العاملة في لبنان الطلب من مصرف لبنان تأمين نسبة 90% من قيمة المواد الأولية المستوردة بالعملات الأجنبية تلبية لحاجات المؤسسات الصناعية المرخصة وفقاً للأصول بحد إجمالي مقداره 100 مليون ​دولار​ أميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية الأخرى، شرط ألا يستفيد العميل من أحكام هذه المادة في أي عملية استيراد، إلا لغاية مبلغ حده الأقصى 300 ألف دولار أميركي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية".

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