فهمي: اللبناني فقد ثقته بكل المؤسسات وحتى بالقضاء

أشار وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته، من القواعد الأساسية في التشريعات والقوانين. المسألة أن اللبناني وللأسف فقد ثقته بكل المؤسسات وحتى بالقضاء الذي يبقى عليه ان يكون أول المبادرين للعمل على استعادة هذه الثقة المفقودة".

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