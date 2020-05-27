غجر:لا عقد يربط وزارة الطاقة بشركة البساتنة لتزويد معامل الانتاج بالفيول

نفى وزير الطاقة والمياه ​ريمون غجر​ "نفياً قاطعاً المعلومات التي يتم تداولها بأني وجهت كتاباً الى القاضية ​غادة عون​ يؤكد على تعهد البساتنة بتأمين ​باخرة​ بديلة عن باخرة ​الفيول​ Asopos، لا سيما ان لا عقد يربط ​وزارة الطاقة والمياه​ بشركة البساتنة لتزويد معامل الانتاج بالفيول".

وقد نقلت المؤسسة اللبنانية للإرسال عن مصادر بأن القاضية عون رفعت الحجز القضائي عن باخرة الفيول ASOPOS، بعد تلقيها كتابا من وزير الطاقة ريمون غجر يؤكد تعهد شركة Bb energy لاصحابها بهاء ووليد البساتنة، بتأمين باخرة بديلة عنها، وتفاديا لإغراق لبنان بالعتمة، لأن خزانات معامل الكهرباء غير ممتلئة بالفيول.