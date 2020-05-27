الحريري عرض في بيت الوسط مع رؤساء الحكومات السابقين آخر المستجدات السياسية في البلاد

استقبل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عند الساعة السادسة عصراليوم في بيت الوسط رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام ، ويتناول اللقاء استعراض آخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة في البلاد.
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