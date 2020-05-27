الحريري عرض في بيت الوسط مع رؤساء الحكومات السابقين آخر المستجدات السياسية في البلاد

استقبل رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ عند ​الساعة​ السادسة عصراليوم في ​بيت الوسط​ رؤساء الحكومات السابقين ​نجيب ميقاتي​، ​فؤاد السنيورة​ و​تمام سلام​ ، ويتناول اللقاء استعراض آخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة في البلاد. إضغط للمزيد

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