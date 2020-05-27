السيد: مر موكب أمام منزلنا وأطلق هتافات زعران وليجرؤ كبيرهم إظهار نفسه

أشار النائب اللواء جميل السيد في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "قيل لنا ان موكباً مرّ امام منزلنا في بيروت اليوم وتوقفوا لبرهة وأطلقوا هتافات زعران ثورجية، صودف اننا لسنا في المنزل، وقيل لنا أنهم ربما من الحزب الشيوعي، أيّاً يكُن، من جاؤوا الى هنا جاهلون بنا وبتاريخنا وحاضرنا، فليجرؤ كبيرهم أو حزبهم الذي أرسلهم على إظهار نفسه، ولنا معه حساب".
تجدر الإشارة إلى أن معتصمين تجمعوا أمام منزل النائب السيد في بيروت وأطلقوا هتافات ضده وضد الطبقة الحاكمة في لبنان.
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