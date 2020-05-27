"بوينغ" تعتزم حظر 6 آلاف و770 عاملًا في الولايات المتحدة

أشار الرئيس التنفيذى لشركة "​بوينغ​" الأميركية، ديف كالهون، إلى أن "الشركة ستخطر ستة آلاف و770 عاملًا فى ​الولايات المتحدة​ بالاستغناء عنهم"، لافتًا إلى أنها "تخطط لتسريح بضعة آلاف آخرين فى الأشهر القليلة القادمة".

وفي رسالة وجهها للعاملين بالشركة، أفاد كالهون بأن الشركة "وافقت على تسريح طوعى لخمسة آلاف و520 من موظفيها فى الولايات المتحدة، وإنهم سيغادرون "بوينغ" فى الأسابيع المقبلة".

وكانت الشركة أعلنت في نيسان الماضي أنها ستخفض قوتها العاملة حول ​العالم​، البالغة 160 ألفا، بنسبة 10 فى المئة هذا العام. وتتحرك أكبر شركة أميركية لصناعة الطائرات، لخفض التكاليف بينما تواجه هبوطًا في الطلب على السفر جوًا بسبب جائحة ​فيروس كورونا​.