أعلن ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​، إنه "لا يمكن لأي شخص عاقل أن يؤكد أن ​هونغ كونغ​ تحافظ على درجة عالية من الاستقلالية من ​الصين​، وأن يقدم حقائق ملموسة". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: لا يمكن لشخص عاقل تأكيد أن هونغ كونغ تحافظ على درجة عالية من الاستقلالية من الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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