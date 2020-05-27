غانتس: هناك فرص سياسية مطروحة من شأنها أن تغير وجه المنطقة

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى أن "صفقة القرن تشكل فرصة سياسية، مشيرا إلى أن وزارتي الأمن والخارجية ستبحثان في تنفيذ مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية لإسرائيل، معتبرا أن "هناك فرصا سياسية مطروحة ومن شأنها أن تغير وجه المنطقة، وفي مقدمتها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
ولفت غانتس إلى أنه في الأسابيع القريبة المقبلة "سنبحث بشكل مهني وبواسطة وزارة الخارجية وجهاز الأمن سبل العمل الصحيحة من أجل تحقيق النتائج التي ستحافظ على مصالحنا الأمنية والسياسية. وسنعمل بحكمة ومسؤولية لأن هكذا فقط بإمكاننا الحفاظ على أمن إسرائيل".
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