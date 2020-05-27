سفير إيران بكاراكاس: فنزويلا سددت قيمة الوقود الإيراني كاملًا

أفاد السفير ال​إيران​ي في كاراكاس حجت الله سلطاني، باستلام بلاده قيمة وقود البنزين الذي وردته إلى ​فنزويلا​ بالكامل، منوّهًا بأن "عملية توريد البنزين إلى فنزويلا تمت وفقا للضوابط التجارية والقوانين الدولية".

وولفت سلطاني إلى ان "الجانب الأهم يتمثل بأن فنزويلا وإيران ليدهما آلية خاصة لتسديد مبالغ ​الصادرات​ والواردات بينهما كاملة، والمثال على ذلك شحنة البنزين الأخيرة".

وكان سلطاني أشاد في وقت سابق، بمرافقة وحماية ​القوات المسلحة​ الفنزويلية ناقلات الوقود الإيراني، معتبرًا أن "ذلك عمل شجاع وجدير بالتقدير". كما انتقد سياسات ​الولايات المتحدة​ المثيرة للتوتر، معتبرًا أنها "التأثير الاستراتيجي الأكثر أهمية لوصول ناقلات الوقود إلى فنزويلا".