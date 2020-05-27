أفاد السفير الإيراني في كاراكاس حجت الله سلطاني، باستلام بلاده قيمة وقود البنزين الذي وردته إلى فنزويلا بالكامل، منوّهًا بأن "عملية توريد البنزين إلى فنزويلا تمت وفقا للضوابط التجارية والقوانين الدولية".
وولفت سلطاني إلى ان "الجانب الأهم يتمثل بأن فنزويلا وإيران ليدهما آلية خاصة لتسديد مبالغ الصادرات والواردات بينهما كاملة، والمثال على ذلك شحنة البنزين الأخيرة".
وكان سلطاني أشاد في وقت سابق، بمرافقة وحماية القوات المسلحة الفنزويلية ناقلات الوقود الإيراني، معتبرًا أن "ذلك عمل شجاع وجدير بالتقدير". كما انتقد سياسات الولايات المتحدة المثيرة للتوتر، معتبرًا أنها "التأثير الاستراتيجي الأكثر أهمية لوصول ناقلات الوقود إلى فنزويلا".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير إيران بكاراكاس: فنزويلا سددت قيمة الوقود الإيراني كاملًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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